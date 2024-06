Lula discursa sobre educação em meio à greve de professores de universidades federais

Em meio à insatisfação e manutenção de greve por parte de professores e servidores de universidades federais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na tarde desta terça-feira, 11, em defesa da educação, e ressaltou programas do governo voltados para a área.

Lula participou da Cerimônia Nacional de Premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro, um dia após fazer um apelo pelo encerramento da mobilização que paralisou aulas por todo o País.

"Havia muita descrença nesse País contra a tentativa de dar oportunidades aos jovens brasileiros, sobretudo da periferia. A elite econômica que governou esse País, desde a época de Cabral, nunca se importou com a educação. A educação, pra mim, é uma obsessão", afirmou.

A premiação contou com a presença dos ministros Camilo Santana (Educação), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) e do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

A defesa da educação foi feita um dia após o presidente dizer que não vê razão para a duração da greve dos professores e servidores das instituições federais de ensino. Professores e servidores cobram reajuste salarial em 2024, reestruturação da carreira e revogação de normas aprovadas nos governos anteriores.