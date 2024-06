'Peeling de fenol': polícia de SP pede que farmacêutica do PR seja investigada

O 27º Distrito Policial de São Paulo encaminhou à Polícia Civil do Paraná uma cópia do inquérito sobre a morte de Henrique Chagas, de 27 anos, após procedimento estético aplicado pela influencer Natalia Becker, indiciada por homicídio doloso.

Ela disse em depoimento que aprendeu a técnica "peeling de fenol" em um curso online oferecido pela farmacêutica Daniele Stuart, que mora em Curitiba. A Polícia Civil do Paraná diz que tomou conhecimento do caso e que a Daniele Stuart deve ser ouvida nos próximos dias. O Estadão procurou a defesa da farmacêutica e aguarda retorno.

O procedimento "peeling de fenol" consiste na aplicação de um ácido no rosto para reduzir manchas de pele. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), é uma intervenção invasiva e reações imprevisíveis ocorrem com frequência. Por isso, deve ser realizado por médico em ambiente hospitalar com monitoramento cardíaco.

Nesta terça-feira, 11, o curso online de Daniele Stuart estava indisponível. Na plataforma, a farmacêutica diz que é pós-graduada em "estética invasiva internacional". Segundo o anúncio, o curso já teve mais de 1.100 alunos.

Questionada sobre as substâncias utilizadas em sua clínica, Natalia Becker abandonou a entrevista que concedia ao programa Fantástico, exibido pela TV Globo no último domingo, 9. Ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e responde ao crime em liberdade.

Henrique foi enterrado em Pirassununga, no interior, na última quinta-feira, 6. A defesa de Natalia diz que aguarda o laudo dos exames que determinarão a causa da morte do empresário.