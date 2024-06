Lewandowski se machuca e vira desfalque da Polônia em estreia na Eurocopa

A seleção da Polônia vai estrear na Eurocopa sem o seu principal jogador. Robert Lewandowski será desfalque por problemas físicos, anunciou a Federação Polonesa de Futebol, nesta terça-feira. A competição continental começará nesta sexta-feira, na Alemanha.

O atacante da seleção e do Barcelona sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral durante o amistoso com a Turquia, na segunda-feira. A partida era preparatória para a Eurocopa. Os poloneses venceram por 2 a 1, em casa, e Lewandowski deixou a partida mais cedo em razão das dores musculares.

Com o problema físico, o atacante será desfalque na partida contra a Holanda no domingo, dia 16. Em comunicado, a federação avisou que está trabalhando para que o jogador possa voltar a estar à disposição da equipe na segunda partida da fase de grupos, contra a Áustria, no dia 21, sexta-feira seguinte.

"Estamos fazendo de tudo para que Robert possa jogar a segunda partida contra a Áustria", disse o técnico Jacek Jaroszewski, que pode sofrer outras baixas para a rodada de abertura.

O defensor Pawel Dawidowicz sofreu uma distensão no músculo quadríceps, enquanto o atacante Karol Swiderski teve uma entorse na articulação do tornozelo. O segundo caso é mais ameno, mas o treinador evitou confirmar os dois nomes na partida de estreia. "Após o tratamento, ambos os jogadores devem retornar aos treinos num prazo de três a quatro dias", afirmou Jaroszewski.