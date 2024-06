Southgate diz que Eurocopa pode ser seu último torneio no comando da Inglaterra

O técnico Gareth Southgate afirmou nesta terça-feira que pode estar se despedindo da seleção da Inglaterra nesta Eurocopa. Com contrato somente até o fim da competição, o treinador acredita que só conseguirá renovar seu vínculo se levar a equipe ao aguardado título europeu.

"Se nós não formos campeões, eu provavelmente não estarei mais aqui. Então, acho que esta é a minha última chance", disse Southgate, em referência ao longo jejum de conquistas da seleção inglesa. O time não levanta um troféu desde seu único título da Copa do Mundo, em 1966.

O contrato de Southgate se encerrará ao fim da Eurocopa, que começa na sexta-feira e será finalizada em 14 de julho. "Acredito que metade dos treinadores vão deixar suas seleções ao fim do torneio, esta é a natureza do futebol internacional", comentou o inglês.

Sob o comando de Southgate, a Inglaterra alcançou a semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando perdeu para a Croácia. E foi finalista da última Eurocopa, em 2021, quando foi superada pela Itália nos pênaltis. O treinador, contudo, não conseguiu repetir a dose na Copa do Mundo de 2022, quando caiu nas quartas de final, diante da França.

"Estou aqui há quase oito anos e chegamos perto. Mas sei que não posso permanecer diante dos torcedores pedindo 'por favor, faço um pouco mais' porque, em algum momento, as pessoas perdem a confiança em sua mensagem. Se queremos ser um grande time e se eu quero ser um treinador top, é preciso entregar os resultados nos momentos mais importantes."

Southgate vem sendo cotado para ser o novo treinador do Manchester United, caso o holandês Erik ten Hag seja demitido durante as férias do clube. O técnico da Inglaterra, contudo, vem evitando falar sobre o seu futuro nas últimas semanas.