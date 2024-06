Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2024, em 2,8%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2024, em 2,8%, segundo documento mensal publicado nesta terça-feira. A Opep também reiterou suas previsões de crescimento econômico este ano para EUA (2,2%), zona do euro (0,5%) e China (4,8%). Para 2025, a Opep reafirmou sua projeção para o avanço do PIB global, em 2,9%, assim como para EUA (1,9%), zona do euro (1,2%) e China (4,6%).