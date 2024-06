Pré-venda para jogo da NFL entre Eagles e Packers no Brasil tem ingressos esgotados

Os ingressos da pré-venda para a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se esgotaram em menos de três horas, na manhã desta segunda-feira. Os preços das entradas variam entre R$ 285,00 e R$ 2500,00. Esta será a primeira vez que uma partida da NFL será realizada no Brasil. O jogo está marcado para acontecer no dia 6 de setembro, às 21h15, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Nas redes sociais, os fãs mais ávidos do esporte reclamaram sobre a demora na atualização do site da Ticketmaster, que promove a venda de ingressos. Apenas clientes da XP Investimentos tiveram acesso à pré-venda exclusiva.

A venda geral dos ingressos começa nesta quarta-feira, 12 de junho, às 10h, no site da Ticketmaster. Também será realizada a venda presencial das entradas no Shopping Ibirapuera, a partir das 11h do mesmo dia.

Com o intuito de expandir o mercado do esporte para o exterior, a NFL já organizou algumas partidas oficiais em outras cidades fora dos Estados Unidos, como em Londres, Cidade do México, Munique e Frankfurt.

Veja o valor dos ingressos por setor:

Leste e Oeste Inferior Central Premium (Nível 1) - R$ 2.520 (R$ 1.260 meia-entrada)

Leste e Oeste Inferior Lateral Premium (Nível 1) - R$ 2.250 (R$ 1.125 meia-entrada)

Leste Inferior Central Premium (Nível 2) - R$ 2.250 (R$ 1.125 meia-entrada)

Leste e Oeste Inferior Lateral Premium (Nível 2) - R$ 1.950 (R$ 975 meia-entrada)

Leste e Oeste Inferior Lateral (Nível 1) - R$ 1.950 (R$ 975 meia-entrada)

Leste e Oeste Inferior Lateral (Nível 2) - R$ 1.650 (R$ 825 meia-entrada)

Leste e Oeste Inferior Lateral Corner (Nível 1) - R$ 1650 (R$ 825 meia-entrada)

Leste e Oeste Inferior Lateral Corner (Nível 2) - R$ 1350 (R$ 675 meia-entrada)

Norte Endzone (Nível 1) - R$ 1230 (R$ 615 meia-entrada)

Sul Endzone (Nível 1) - R$ 1230 (R$ 615 meia-entrada)

Norte Endzone (Nível 2) - R$ 930 (R$ 465 meia-entrada)

Sul Endzone (Nível 2) - R$ 930 (R$ 465 meia-entrada)

Leste e Oeste Superior Lateral (Nível 1) - R$ 1290 (R$ 645 meia-entrada)

Leste e Oeste Superior Lateral (Nível 2) - R$ 990 (R$ 495 meia-entrada)

Leste e Oeste Superior Lateral Corner (Nível 1) - R$ 990 (R$ 495 meia-entrada)

Leste e Oeste Superior Lateral Corner (Nível 2) - R$ 570 (R$ 285 meia-entrada)