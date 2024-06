Ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, é internado após sentir dores no peito

O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos), foi internado na manhã desta segunda-feira, 10, após sentir dores no peito. A confirmação do corrido foi dada pela também ex-governadora do Rio e esposa do político, Rosinha Garotinho, por meio de sua conta pessoal na rede social Instagram.

"Aos amigos, o Garotinho encontra-se internado para a realização de um exame de cateterismo. Hoje pela manhã quando se preparava para o trabalho sentiu fortes dores no peito e foi conduzido ao hospital", declara Rosinha na publicação, que não divulgou a unidade de saúde em que o marido está internado.

Ela também agradece o "carinho e oração" de todos e pede desculpas pelo cancelamento da agenda prevista para o dia de hoje e amanhã.

O ex-governador tem 64 anos de idade e passou uma internação em julho do último ano por pneumonia, a qual atingiu 50% do pulmão direito.

Em 29 de maio deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou a um recurso de anulação de condenação apresentado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, que é acusado de compra de votos, associação criminosa, supressão de documento e coação de testemunhas nas eleições municipais de Campos dos Goytacazes (RJ) de 2016.