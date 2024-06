Presidente vê Alex Sandro 'muito distante' do São Paulo: 'Está pensando em continuar na Europa'

A renovação travada com Welington e a necessidade de reforçar o elenco ainda mais obriga o São Paulo a se mexer atrás de um novo lateral-esquerdo. E o nome de Alex Sandro, da Juventus, ganhou força nas alamedas do MorumBis. Em evento para anunciar a parceria com a Blue Saúde, nesta segunda-feira, o presidente Julio Casares revelou que o clube é prioridade para repatriar o jogador, mas que um acordo está "muito distante."

"O Alex Sandro é um grande jogador e nosso pessoal do futebol já teve uma conversa com ele. Não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier pro Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva", afirmou Casares.

O presidente não quis, contudo, deixar a torcida eufórica e esperançosa. "Está muito distante, ele está pensando na continuidade da carreira dele na Europa. Se vier, o São Paulo será ouvido. Aí entra a questão financeira. Temos uma folha competitiva e vamos ter de estudar com responsabilidade."

O clube vem fazendo uma readequação financeira e calcula, em até cinco anos, ter todas as dívidas equacionadas. Desta maneira, trabalha com os pés no chão para não estourar o orçamento. E avaliará possíveis propostas na janela europeia sem deixar a qualidade técnica do elenco despencar. Uma das saídas deve ser a de James Rodríguez.

Contudo, Casares voltou a frisar que aguarda algum clube interessado no meia colombiano. "Não tem proposta nenhuma. Engraçado que no nosso meio às vezes a gente abre Instagram, as redes sociais, e tem muita notícia. Nós nunca tivemos nada objetivamente de proposta", frisou.

"É um jogador internacional, jogou bem na seleção da Colômbia e vamos aguardar o término da Copa América. Após a competição esse quadro vai ficar um pouco mais completo. Aí, sempre é o que digo, a decisão é da comissão técnica que tem a autonomia para tentar o encaminhamento e contar no elenco com jogadores que temos à disposição."

O São Paulo também trabalha com a possibilidade de receber propostas pelo volante Pablo Maia. "Se chegar, vamos avaliar", admite Casares. Ciente que pode perder o jogador, o técnico Luis Zubeldía vai analisar possíveis retornos de Liziero e Jhegson Méndez, emprestados para Internacional e Elche, respectivamente.