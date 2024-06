Filmes sobre os Beatles já têm atores definidos, diz site

A série de filmes sobre os Beatles, idealizada por Sam Mendes (Beleza Americana e 007: Skyfall), já está gerando ansiedade entre os fãs. Na última semana, o site The InSneider cravou o nome dos atores mais cotados para interpretar cada um dos Fab Four.

Para interpretar John Lennon, o nome possível seria Harris Dickinson (Triângulo da Tristeza) Já Paul Mescal, que brilhou em Aftersun, interpretaria Paul McCartney. Para interpretar George Harrison, a escolha teria ficado com Charlie Rowe (Rocketman) e, por fim, Ringo Starr seria vivido por Barry Keoghan, de Saltburn.

Apesar de parecer condizente pela semelhança com os integrantes, a informação ainda não foi confirmada pela produção do longa, previsto para estrear em 2027.

O que se sabe

As produções dos novos filmes, focados individualmente em Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, foi confirmada por Mendes ao portal Deadline, em fevereiro. "Fomos a Los Angeles pouco antes do Natal para apresentar o projeto. É justo dizer que fomos recebidos com entusiasmo por todos", disse o diretor. Por fim, a Sony foi escolhida para distribuir as produções.

A ideia é que os quatro filmes se conectem pelas mesmas histórias contadas sob o ponto de vista de cada integrante, até a derradeira separação, em 1970.

Esta é a primeira vez que Paul e Ringo - além das famílias de John e George - concederam direitos autorais para esse tipo de iniciativa. A produção executiva fica a cargo de Jeff Jones representando a Apple Corps, gravadora e organização multimídia fundada pela banda.