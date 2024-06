Bolsas da Europa recuam com avanço da extrema direita e eleição antecipada na França

Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/06/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, após resultados iniciais mostrarem avanço de partidos de extrema direita nas eleições parlamentares da União Europeia, o que levou a França a antecipar suas eleições legislativas.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,73%, a 519,73 pontos.

A apuração inicial das eleições da UE, que duraram uma semana e foram encerradas neste domingo (09), mostra que partidos da extrema direita poderão ter uma influência maior mas políticas da Europa nos próximos cinco anos.

O drama eleitoral europeu se agravou após o presidente da França, Emmanuel Macron, convocar eleições legislativas antecipadas em função da derrota que sofreu para a extrema direita nas urnas. No horário acima, as ações dos bancos franceses Société Générale e BNP Paribas tombavam 7,5% e 4,8%, respectivamente, em Paris.

Investidores na Europa também vão acompanhar, na quarta-feira (12), novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, assim como o anúncio de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que deverá deixar seus juros inalterados pela sétima vez consecutiva.

Às 6h21 (de Brasília), a Bolsa de Paris liderava as perdas, com queda de 2,06%, enquanto a de Londres caía 0,43% e a de Frankfurt recuava 0,95%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas baixas de 1,02%, 0,88% e 0,03%.

