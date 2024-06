PIB do Japão (final) recua 0,5% no 1º trimestre ante o anterior, como previsto

A economia do Japão encolheu no primeiro trimestre de 2024, devido aos gastos lentos das famílias e das empresas, segundo dados oficiais finais publicados nesta segunda-feira, 10 (pelo horário local). O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão encolheu 0,5% nos três meses até março em relação ao trimestre anterior, conforme esperado por analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, a economia contraiu 1,8% no primeiro trimestre. Na estimativa preliminar, o PIB havia recuado 2,0%.