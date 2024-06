Seleção brasileira desembarca em Orlando para último amistoso antes da Copa América

Um dia depois de vencer o México, a delegação brasileira deu sequência ao seu planejamento e desembarcou na noite deste domingo em Orlando, onde vai enfrentar os Estados Unidos, nesta quarta-feira no último amistoso da fase de preparação que antecede a Copa América.

Nesta segunda, Dorival Júnior volta a treinar o time no ESPN Wide World of Sports Complex. O local é a base da seleção durante o período de treinamento para participar da competição continental.

Para esse confronto, a tendência é que o treinador mande a campo o time considerado titular para a estreia do torneio de seleções. Ele aprovou a atuação da equipe diante dos mexicanos e disse que o Brasil está no caminho certo.

"Estou mais tranquilo do que preocupado. O time respondeu bem às situações que foram apresentadas no jogo. Tivemos uma bela atuação, controlamos o jogo em dado momento e soubemos mostrar poder de reação após sofrermos o empate", comentou o comandante.

O Brasil estreia na Copa América no dia 24. O adversário será a Costa Rica, em Los Angeles. Paraguai e Colômbia também estão no grupo da Seleção na competição mais antiga do mundo entre Seleções.