Na lanterna da Série B, diretoria do Guarani anuncia saída do treinador Júnior Rocha

Chegou ao fim a passagem de Júnior Rocha pelo Brinco de Ouro da Princesa. Na tarde deste domingo, a diretoria do Guarani se reuniu e anunciou a saída do treinador e do auxiliar Elton Macalé.

A troca na comissão técnica era aguardada no último sábado, depois da derrota para o Operário, por 1 a 0, em Campinas. No entanto, Júnior Rocha concedeu entrevista coletiva e assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins.

Júnior Rocha chegou no início de maio para substituir Claudinei Oliveira e se despede com apenas 19% de aproveitamento. Foram cinco derrotas, um empate e uma vitória em sete partidas.

Agora, o Conselho de Administração do Guarani, liderado pelo presidente André Marconatto, vai ao mercado em busca do quarto treinador na temporada. Antes de Júnior Rocha e Claudinei Oliveira, Umberto Louzer passou pelo clube.

Na lanterna da competição, com apenas quatro pontos, o Guarani volta a campo na sexta-feira, contra o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 10ª rodada da Série B em busca da reabilitação.