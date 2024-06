Bruna Biancardi mostra detalhes de vestido para batizado de Mavie, filha com Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou um vídeo neste domingo, 9, que mostrou detalhes do vestido feito sob medida para Mavie, de 8 meses, e usado durante a cerimônia de batismo da filha. A bebê foi batizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, igreja em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, em uma cerimônia que contou com a presença do jogador Neymar.

Bruna contou ter escolhido duas roupas para a bebê para a ocasião. O registro compartilhado por ela nos stories do Instagram, publicado pelo atelier Naelia Donatti, mostrou o processo de confecção do vestido principal, cheio de rendas e bordados manuais.

O atelier responsável pela peça detalhou que o processo criativo começa por um croqui (desenho do vestido) feito à mão e, em seguida, pela seleção dos materiais. Mavie foi batizada na mesma cerimônia que Marina, filha da amiga Hanna Carvalho. Bruna contou, nas redes sociais, que também escolheu o vestido da bebê da amiga.

Mavie, fruto do relacionamento da influenciadora e de Neymar, nasceu em outubro. Os dois haviam começado a namorar em 2021, mas, entre idas e vindas, terminaram no ano passado. O anúncio do fim do relacionamento veio após supostas traições do atleta, que chegou a publicar um pedido de desculpas. À época, Bruna escreveu que Mavie era "a razão do vínculo" entre os dois.