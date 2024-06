Imprensa espanhola se derrete em elogios a Endrick: 'Sucessor de Pelé'

Já está virando rotina. Na noite deste sábado, o atacante Endrick marcou um gol nos últimos minutos da partida e garantiu a vitória da seleção brasileira contra o México por 3 a 2. O jogo amistoso, disputado no Estádio Kyle Field, no Texas, foi exibido ao redor do mundo e ganhou grande destaque na Espanha, onde o futuro jogador do Rela Madrid foi muito elogiado.

"Endrick é o escolhido", afirma a manchete do jornal "As". Em sua análise da partida, o jornalista Juan Lopesino elogia a consistência do atacante - são três gols em três jogos pela seleção -, e afirma que, apesar do Brasil ter perdido inúmeros gols, Endrick solucionou a partida como ele sempre costuma fazer em tais situações.

No "Marca", o destaque foi para a dupla do Real Madrid que construiu o terceiro tento. "O Madrid lambe os lábios: Vinicius dá assistência, Endrick marca o gol da vitória e comemora como Messi no Bernabéu", afirma a manchete. O jornalista J. Carlos Jurado não poupou elogios ao atacante brasileiro, classificando-o como um "prodígio" e "talento puro". "Que contratação fez o Real Madrid", disse Jurado.

Os elogios, no entanto, não pararam por aí. No final do texto, o jornalista ainda relembrou que Endrick é o segundo jogador mais jovem da história da seleção a fazer três gols seguidos em suas três primeiras partidas. O primeiro? Pelé. Jurado chega a perguntar em seu texto se Endrick será o sucesso de Pelé, mas se acalma e reproduz as falas de Dorival na coletiva de imprensa, onde o técnico brasileiro falou que paciência e cuidado são necessários na hora de falar sobre o atacante.

No "Mundo Deportivo", destaque foi dado a fala de Dorival. As aspas do treinador brasileiro sobre Endrick foram reproduzidas na íntegra, elogiando o jogador, mas também pedindo calma aos torcedores e relembrando que o garoto tem somente 17 anos. O jornalista Pepe Gil-Vernet destacou a conexão de Vinicius Jr. com o camisa 9 do Brasil e afirmou que o atacante já briga pela titularidade na equipe de Dorival.

Nas redes sociais do programa de TV "El Chiringuito", Vinicius Jr. e Endrick são vendidos como o presente e o futuro do Real Madrid.