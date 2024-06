Weston-Webb cai nas quartas e duelo entre Medina e Chumbinho é adiado por falta de ondas

Tatiana Weston-Webb deu adeus à etapa de El Salvador da WSL, neste sábado, nas quartas de final da competição. Ela foi superada por Caitlin Simmers, que com o resultado, assumiu a liderança do ranking.

A americana obteve uma nota 13,83 contra 10,10 da surfista nacional. A disputa teve um início favorável à Tati. Ela emplacou um 5,17 contra uma nota 3,00 da adversária. A partir daí, no entanto, o cenário mudou.

Caitlin tirou um 6,50 e ganhou prioridade após Tati ir mal em uma onda no final da bateria. Um novo 7,33 garantiu a vitória. A brasileira ainda ganhou um 4,93 dos juízes no encerramento, mas "briga" entre as duas já estava decidida.

A brasileira agora volta suas atenções para a etapa de Saquarema, entre os dias 22 e 30 de junho. No retrospecto entre as duas competidoras, a vantagem é toda de Simmers, que venceu as quatro disputas.

Já no masculino, a primeira chamada das quartas de final acontece na manhã deste domingo. O duelo entre os brasileiros Gabriel Medina e João Chianca, que deveria ser hoje, acabou adiado por falta de ondas. Eles se encontram neste domingo.

Outro brasileiro que vem se destacando nesta etapa de El Salvador é o catarinense Yago Dora. Ele também vai estar competindo neste domingo e o seu adversário é o australiano Jack Robinson.