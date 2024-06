Grêmio leva empate no fim, termina em 2º do Grupo C e pega o Flu nas oitavas da Libertadores

O Grêmio não conseguiu cumprir com seu objetivo, que era terminar na liderança do Grupo C da Libertadores. Neste sábado, no estádio Couto Pereira, o time de Renato Gaúcho acabou empatando por 1 a 1 com o Estudiantes-ARG. O resultado fez o Grêmio terminar em segundo lugar e irá pegar o Fluminense, atual campeão, nas oitavas de finais.

O empate deixou o Grêmio com 10 pontos, empatado com o The Strongest-BOL, porém com desvantagem no critério de gols-pró (8 a 7). Huachipato-CHI terminou em terceiro, com oito e irá para os playoffs da Sul-Americana. O Estudiantes foi o lanterna, com cinco pontos.

O confronto brasileiro ainda não tem data marcada, mas o primeiro jogo é com mando do Grêmio, enquanto a volta acontece no Maracanã. Quem avançar, nas quartas de finais poderá enfrentar outro time brasileiro, o Atlético-MG.

Querendo o primeiro lugar da chave, o Grêmio encontrou dificuldades para driblar a marcação do time argentino e ainda sofria com contra-ataques. Piatti recebeu na área e mandou sob o gol. Com paciência, o time gaúcho começou a encontrar espaço.

Diego Costa deu belo passe para Dodi, mas o goleiro chegou antes para cortar. Mesma situação, quando Pavón foi acionado por Cristaldo. Na reta final, o jogo ficou truncado, com muitas faltas e discussões no meio de campo.

Na segunda etapa, o Grêmio tratou de resolver o jogo logo no início. Diego Costa serviu Cristaldo, que avançou sobre a marcação e bateu na saída do goleiro, para abrir o placar, com dois minutos. A alegria dos gaúchos viria a se tornar preocupação logo depois, quando Diego Costa sentiu uma lesão muscular e deixou o gramado.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando morno, sem as duas equipes se exporem em campo. A torcida nas arquibancadas até tentou acordar o Grêmio, mas o time acabou sofrendo o golpe na reta final. Sosa cobrou o escanteio na segunda trave e Mauro Méndez cabeceou para deixar tudo igual, aos 37. Após o gol, o time brasileiro não encontrou forças para vencer a partida.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 ESTUDIANTES-ARG

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Everton Galdino) e Cristaldo (Nathan Fernandes); Soteldo (Carballo), Diego Costa (JP Galvão) e Pavón (Gustavo Nunes). Técnico: Renato Gaúcho.

ESTUDIANTES-ARG - Mansilla; Mancuso, Fede Fernández, Zaid Romero e Gastón Benedetti (Nicolás Fernández); Enzo Pérez, Manyoma (José Sosa) e Zuqui; Cetré, Javier Correa (Mauro Méndez) e Piatti (Zapiola). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Cristaldo, aos dois, Mauro Méndez, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Ely e Kannemann (Grêmio); Cetré e Gastón Benedetti (Estudiantes).

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

RENDA - R$ 3.174.880,00

PÚBLICO - 32.572 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).