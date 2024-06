Wellington Rato é a novidade em jogo-treino do São Paulo e aumenta opções de Zubeldía

Fora do time desde o jogo com o Talleres, da Argentina, pela Libertadores, o atacante Wellinton Rato foi a novidade do jogo-treino realizado neste sábado, no CT da Barra Funda. O atleta participou de toda a movimentação e aumenta as opções para o técnico Luis Zubeldía escalar o São Paulo.

Recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, ele participou de todo o treino, que teve cerca de 45 minutos de duração. Ele fica à disposição do treinador e a ideia é dar ritmo para o atleta entrar em forma mais rapidamente.

O técnico argentino comandou duas atividades dando prosseguimento à preparação do São Paulo para o jogo contra o Internacional, na quinta-feira, em Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, e também para a sequência da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores.

Na primeira parte, a comissão técnica separou duas equipes e fez um coletivo com os atletas que vêm atuando com mais frequência, além do atacante Lucca e do volante Guilherme Batista, das categorias de base.

Mas Zubeldía também está aproveitando o tempo de parada no Brasileiro para observar os jogadores com menos participação em jogos no elenco, dando chance a todos de atuar nos coletivos.

Na outra atividade, o técnico montou um time com jogadores do elenco profissional que hoje têm menor minutagem para um jogo-treino com o União Suzano - que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista; o São Paulo venceu por 3 a 0. O zagueiro Igão, o lateral-direito Igor Felisberto e o zagueiro/lateral-esquerdo Miranda, do Sub-20, participaram de toda a atividade. Guilherme Batista atuou nos minutos finais.