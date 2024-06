Santo André ganha prêmio pelo 2º ano consecutivo

Santo André conquistou o Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Sustentabilidade. A entrega ocorreu ontem, nos estúdios da emissora, em São Paulo. Foi a segunda conquista consecutiva do município nesta categoria, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. No ano passado, Santo André alcançou 75,74 pontos e, neste ano, a nota foi de 80,26. Foram levados em conta a educação ambiental e a conservação dos recursos hídricos.

O prêmio é uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Aquila e analisou o desempenho das 5.570 cidades brasileiras nos últimos quatro anos. No total foram avaliados 72 indicadores em seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; e Saúde e Bem-Estar, que ganhou seis novos indicadores, entre eles, desnutrição infantil e mortalidade por 1.000 habitantes.

“Muito feliz por receber mais esse prêmio na categoria Sustentabilidade, que mostra o respeito que temos pelos recursos hídricos. Santo André sempre foi um exemplo na conservação do meio ambiente e essa premiação mostra que estamos no caminho certo com programas que são referências para outras cidades, como o Moeda Pet e o Moeda Verde, que trocam materiais recicláveis por rações e verduras, respectivamente”. comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A definição das cidades vencedores levou em consideração o IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), calculado e estruturado com base em inteligência artificial, que a partir de um algoritmo, consolida os resultados dos 73 indicadores em notas finais para cada um dos seis pilares, que são utilizadas para a avaliação dos municípios e julgamento do prêmio. Todas as informações são públicas e atualizadas de acordo com o órgão responsável e estão disponíveis no site www.igma.aquila.com.br.