Maria da Conceição Tavares colocou inteligência a serviço da transformação social, diz Gleisi

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, lamentou neste sábado, 8, a morte da economista e ex-deputada federal Maria da Conceição Tavares. Segundo Gleisi, Tavares "foi acima de tudo uma mulher corajosa, que colocou sua inteligência e conhecimento a serviço da transformação social de nosso País".

"Sua contribuição para o debate econômico e para a formação acadêmica neste campo é inestimável. Com muito orgulho, o PT teve Maria da Conceição entre nossas filiadas e em nossa bancada na Câmara dos Deputados. É uma grande perda, especialmente num momento em que o Brasil precisa de vozes em defesa da democracia e do desenvolvimento econômico, como sempre ela se destacou", afirmou a presidente do PT.

"Minha solidariedade à família, amigos, alunos e admiradores dessa grande mulher brasileira", completou.

Maria da Conceição Tavares morreu neste sábado, aos 94 anos. Foi um dos principais nomes do pensamento desenvolvimentista, que defende uma maior intervenção do Estado na economia para estimular o crescimento. De acordo com amigos e familiares, ela estava em casa e morreu dormindo, durante a madrugada.

Nascida em Portugal, em 1930, e radicada no Brasil desde 1954 - se naturalizou brasileira em 1957 -, Maria da Conceição foi professora na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi deputada federal pelo PT entre 1995 e 1999 e participante ativa do debate público sobre política econômica, sobretudo no período da redemocratização, nos anos 1980.