'Maria Conceição Tavares Foi uma economista que nunca esqueceu a política', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste sábado, 8, o falecimento da economista Maria da Conceição Tavares. "Foi uma economista que nunca esqueceu a política e a defesa de um desenvolvimento econômico com justiça social", disse em publicação na rede social X (antigo Twitter).

A professora, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, economista e matemática, descrita como "uma das maiores da nossa história" pelo presidente, faleceu nesta manhã. A família não divulgou a causa da morte.

"Nascida em Portugal, adotou o Brasil e nosso povo com o seu coração e paixão pelo debate público e pelas causas populares", complementa Lula, em postagem.

O executivo destaca que Tavares formou gerações de economistas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalhou no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em projetos para a industrialização do País e com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) em defesa do desenvolvimento da América Latina.

"Tive o prazer e a honra de conviver e conversar muito com minha amiga ao longo dos anos, debatendo o Brasil e os nossos desafios sociais e econômicos no Instituto Cidadania, em conversas no Rio de Janeiro ou em viagens pelo Brasil", acrescenta.