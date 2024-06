Nagelsmann define Neuer como titular no gol da Alemanha na Euro-2024

O técnico Julian Nagelsmann definiu Manuel Neuer como goleiro titular da Alemanha na Euro-2024, que começa na próxima sexta-feira. "Não quero discutir o papel do goleiro. Manuel Neuer é e será nosso goleiro titular. Não deixarei que surja polêmica, mesmo que todos tentem ser titular", afirmou Nagelsmann.

Em casa, a Alemanha busca seu quarto título continental, o primeiro desde 95/96. O time estreia contra a Escócia, na Allianz Arena, em Munique, na sexta. A titularidade no gol da Alemanha é uma questão que se arrasta há algum tempo e envolve Neuer e Marc-André Ter Stegen, do Barcelona. Nagelsmann, ciente da situação, tentou evitar que a tensão ganhasse força.

Neuer assumiu a posição na Copa do Mundo de 2010 e sofreu 20 gols nos últimos 10 jogos entre a Copa de 2018, a Euro de 2020 e a Copa de 2022. Aos 38 anos, parecia que o goleiro do Bayern de Munique perdia espaço para Ter Stegen na seleção.

Além disso, Neuer sofreu uma grave lesão, justamente no momento em que Nagelsmann chegava à seleção. A relação entre o goleiro e o técnico, que já haviam trabalhado juntos no Bayern, estava longe de ser idílica. Nagelsmann foi o responsável por despedir Tapalovic, treinador de goleiro do time de Munique e amigo próximo de Neuer.

Com a lesão de Neuer, Ter Stegen assumiu o gol nos primeiros jogos de Nagelsmann como técnico da Alemanha. Recuperado, Neuer recuperou a posição de titular e não saiu mais. Desde então, a Alemanha não perdeu nenhum jogo em 2024.

A situação deixou Ter Stegen descontente e o goleiro de 32 anos se manifestou após novamente ficar no banco no amistoso contra a Ucrânia na segunda-feira. "Não é uma situação agradável. Mesmo que eu não concorde, no final das contas há responsabilidade com o grupo."

Neuer tentou defender o técnico, dizendo que é impossível escalar dois goleiros. "Marc conhece a situação. É uma pena porque ele é um goleiro extraordinário, mas isso faz parte do jogo."

Neuer foi titular novamente contra a Grécia, na sexta-feira. Os alemães precisaram reverter o placar após um erro do goleiro. Tzolis finalizou de fora da área, sem muita força, Neuer parecia ter o lance sob controle, mas não conseguiu segurar a bola. No rebote, Masouras fez a 1 a 0. A Alemanha virou para 2 a 1, com gols de Havertz e Gross.