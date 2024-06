Seleção masculina se recupera na Liga das Nações de vôlei ao vencer a Polônia

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Polônia por 3 sets a 1 (25/21, 25/17, 21/25 e 25/23) na madrugada deste sábado, em Fukuoka, no Japão, pela Liga das Nações. O triunfo marcou a recuperação da equipe de Bernardinho após a derrota para a Eslovênia na sexta-feira.

Com cinco vitórias em oito jogos, o Brasil está na quarta posição na classificação da competição, que serve como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O ponteiro Leal foi o destaque do duelo contra os poloneses com 22 pontos. O oposto Alan fez 19. "Tudo funcionou. O time jogou muito bem. Entrei concentrado para fazer uma grande partida", afirmou Leal à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) após a partida.

A seleção brasileira atuou com uma faixa no braço em sinal de luto por Pampa, campeão olímpico em Barcelona 1992, que morreu na sexta-feira, aos 59 anos, por complicações pulmonares depois de ser submetido à quimioterapia.

"Nunca vou esquecer da voz dele e de como brincava com as pessoas. Era um cara de uma energia incrível", afirmou o técnico Bernardinho. "A família e as pessoas próximas perderam um ser humano ímpar, um cara do bem. Vou lembrar sempre dele com um sorriso."

A Liga das Nações é a última competição de seleções no vôlei. Cinco vagas olímpicas ainda estão indefinidas e serão distribuídas pelo ranking internacional após o torneio. O Brasil já está classificado no masculino e no feminino.

A seleção brasileira masculina volta a jogar pela Liga das Nações no dia 18 de junho contra a Holanda, em Manila, nas Filipinas.