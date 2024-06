Com gol do campo de defesa, Coritiba vence Ituano e se reabilita na Série B

Com direito a gol que Pelé não fez, o Coritiba se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro ao ganhar do Ituano, por 4 a 2, nesta sexta-feira, no estádio Couto Pereira, pela nona rodada.

A vitória fez o Coritiba chegar aos 14 pontos e subir para o sétimo lugar, se aproximando do grupo de acesso. O Ituano, por sua vez, estacionou nos seis pontos e segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

O Coritiba precisou de apenas 20 minutos para encaminhar a vitória sobre o Ituano. Aos 11, Figueiredo cruzou e Rodrigo Gelado pegou de primeira, mandando no ângulo do goleiro. Sete minutos depois, Matheus Frizzo marcou um gol antológico. O goleiro Jefferson Paulino cortou lançamento e a bola caiu nos pés de Frizzo, que dominou e, de trás do meio-campo chutou por cobertura, marcando um golaço.

Abatido, o Ituano ainda sofreu o terceiro antes do intervalo. Aos 45 minutos, Lucas Ronier escapou em velocidade e cruzou rasteiro para Leandro Damião só completar e fazer mais um.

No começo do segundo tempo, Yann Rolim aproveitou cruzamento de Léo Duarte e diminuiu para o Ituano. O Coritiba, porém, não se abateu. Aos 24 minutos, depois de várias chances criadas, Brandão recebeu de Lucas Ronier na marca do pênalti e só tirou do goleiro: 4 a 1.

O Ituano voltou para o jogo aos 34 minutos, quando Eduardo Person chutou no travessão e Vinicius Paiva completou no rebote. Apesar da insistência, o Coritiba segurou a posse da bola e garantiu a reabilitação na Série B.

Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana. O Coritiba visita o Goiás, no dia 16, contra o Goiás, no Hailé Pinheiro, enquanto o Ituano recebe o Paysandu, no dia 15, no Novelli Junior.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 4 X 2 ITUANO

CORITIBA - Pedro Morisco; Jhonny (Felipe Guimarães), Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado (Jamerson); Fransérgio (Matheus Bianqui), Morelli e Matheus Frizzo (Wesley Pomba); Lucas Ronier, Leandro Damião (Brandão) e Figueiredo. Técnico: James Freitas.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Walber e José Aldo (Eduardo Person); Miquéias, Yann Rolim (Gabriel Falcão) e Vinicius Paiva; Leozinho (Bruno Xavier), Thonny Anderson (Salatiel) e Marlon (Eduardo Diniz). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Rodrigo Gelado, aos 11, Matheus Frizzo, aos 18, e Leandro Damião, aos 43 minutos do primeiro tempo. Yann Rolim, aos 6, Brandão, aos 24 e Vinicius Paiva, aos 35 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Gelado e Leandro Damião (Coritiba); Bruno Xavier (Ituano)

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

RENDA - Não disponível

PÚBLICO - 13.810 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).