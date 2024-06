Grande ABC inicia plano preventivo para as chuvas de verão

As cidades do Grande ABC iniciaram a elaboração de um plano preventivo para minimizar possíveis impactos das chuvas do próximo verão. As discussões foram iniciadas nesta semana pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em reunião do Grupo de Trabalho (GT) Gestão de Riscos, que reúne as Defesas Civis dos municípios consorciados.

O planejamento foi iniciado a pedido dos prefeitos, que entendem necessário um trabalho conjunto intermunicipal antecipando já pensando no próximo verão. "Iniciamos a discussão sobre a importância de se elaborar um Plano Regional para enfrentamento de enchentes e alagamentos, visando a mobilidade entre as cidades em casos de emergência climática. É o início de uma importante agenda para ações conjuntas de Prevenção”, afirmou o coordenador do GT Gestão de Riscos e secretário de Proteção e Defesa Civil de Mauá, Sergio Moraes.

A reunião também contou com integrantes da gestão atual do Consórcio ABC, como o secretário-executivo, Aroaldo da Silva, o diretor de Programas e Projetos, João Ricardo Guimarães Caetano, e a coordenadora de Programas e Projetos, Sandra Malvese.

Agora, as Defesas Civis da região vão trocar informações e devem apresentar aos prefeitos, até julho, uma proposta de ações integradas no próximo verão.

“O planejamento para minimizar os impactos das chuvas deve ser feito antecipadamente, de maneira preventiva. Por isso, a pedido dos prefeitos, estamos iniciando este trabalho conjunto agora”, disse Aroaldo.

A preparação do Grande ABC para as consequências das mudanças climáticas é uma pauta prioritária da atual gestão do Consórcio ABC. Além do plano preventivo preparado pelas Defesas Civis, o órgão de planejamento regional também firmou adesão ao Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade) e também retomou o Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, elaborado em 2016.

“É muito importante a região se preparar para os eventos extremos do clima. O papel do Consórcio ABC é exatamente este, planejar e organizar políticas públicas que tenham como objetivo o desenvolvimento e valorização dos municípios”, finalizou João Ricardo, que é que é especialista em Gestão Ambiental e mestre em engenharia com ênfase em Planejamento Ambiental.