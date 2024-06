Aston Martin surpreende no 2º treino livre do GP do Canadá com Alonso na frente e Stroll em 3º

A Aston Martin surpreendeu no segundo treino livre para o GP do Canadá, em Montreal, nesta sexta-feira. Em atividade com boa parte mais uma vez sendo disputada sob chuva, os tempos dos primeiros 20 minutos acabaram sendo decisivos para Fernando Alonso terminar na frente, com o companheiro Lance Stroll em terceiro. George Russell, da Mercedes, ficou em 2º, com o líder do campeonato e tricampeão Max Verstappen, com problemas no carro, acabando somente em 18º. Melhor no primeiro treino, Lando Norris cometeu erros e acabou em último.

O segundo treino do dia começou com a pista seca e sem chuva. Bastou a luz verde liberar os pilotos para irem à pista. Contudo, a garoa começou, obrigando alguns a trocar os pneus para intermediário. Rapidamente, porém, o piso voltou a ficar propício para andar em alta velocidade e as marcas vieram com quase oito segundos a menos da primeira atividade do dia.

E as trocas na liderança eram muitas. Charles Leclerc foi o primeiro a girar com 1min16s. Mas logo, Fernando Alonso fez 1min15s810. Lewis Hamilton levou alguns sustos no treino livre. Primeiro ao ter de desviar de uma marmota que invadiu a pista. Depois, quando vinha para ser o melhor, ao quase bater em Leclerc, que estava lento.

Apenas no 18º lugar no treino, Max Verstappen via a equipe Red Bull tentar solucionar um problema no carro. Depois de ficar um tempo parado, o tricampeão mundial resolveu deixar o monoposto enquanto a solução não era encontrada.

Por causa da volta da chuva na metade do treino, todos os pilotos foram para os boxes. Foram mais de 10 minutos sem ninguém na pista. Esteban Ocon, poupado no primeiro treino na Alpine, foi o primeiro a retornar para tentar melhorar o 11° lugar. Alonso também estava na pista, mas com um tempo difícil de ser batido por causa da ameaça de chuva forte.

Com muita gente patinando, Esteban Ocon e Lando Norris passou reto na curva 14, o inglês pela segunda vez, e Leclerc rodou. O piloto da Ferrari terminou somente em quarto. Todos queriam aproveitar os 10 minutos finais para simular corrida sob chuva e os tempos da primeira parte acabaram prevalecendo. Verstappen nem voltou à pista.

Confira o resultado final do 2º treino livre do GP do Canadá:

1º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min15s810

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min16s273

3º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s464

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s556

5º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min16s731

6º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min16s773

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min16s908

8º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min16s951

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min16s977

10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min17s041

11º - Esteban Ocon (FRA, Alpine), 1min17s417

12º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min17s496

13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min17s722

14º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min17s817

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min17s903

16º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s008

17º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min19s087

18º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min19s311

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min20s789

20º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s843