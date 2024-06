Para evitar disputa com Vinícius Júnior, Martinelli aceita jogar em qualquer setor do ataque

Gabriel Martinelli assegurou, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, que será titular da seleção brasileira no amistoso deste sábado, contra o México, College Station, nos Estados Unidos. E para evitar disputa de posição com Vinícius Júnior, o atacante do Arsenal disse aceitar jogar em qualquer setor do ataque.

"Eu falei para o Dorival (técnico) que gosto de jogar mais pela esquerda, mas também disse que posso jogar de centroavante ou pela direita", afirmou o jogador, que apontou uma disputa saudável no elenco pelas posições ofensivas.

"O importante é tirarmos o máximo dessas disputas para o bem da seleção. É um orgulho muito grande jogar com o Vinícius Júnior, um cara especial. É muito bom ver um brasileiro brilhando e ele merece a bola de ouro", afirmou o jogador, um dos destaques do último Campeonato Inglês.

Em dois anos na seleção, Martinelli já trabalhou com três técnicos. O jogador explicou um pouco da filosofia de Dorival Júnior. "Cada treinador tem seu estilo, O dele é de velocidade na troca de passes para conseguirmos armar um número máximo de jogadas. Nós (jogadores) e o povo brasileiro têm de confiar no trabalho dele porque vai dar certo."