Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira celebra 20 anos com programação

Em comemoração aos 20 anos da Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira de Diadema será realizado, entre os dias 10 e 14 de junho, grande festa envolvendo cinema, literatura, fotografia e bate-papos. As atividades acontecerão no equipamento cultural localizado na Vila Nogueira e será aberto ao público.

A bibliotecária do equipamento, Angelina Souza, explica a importância de conservar pontos culturais com serviços de acessibilidade. “A preservação e o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos é fundamental quando pensamos em uma sociedade cada vez mais inclusiva e acessível”, afirma.

“É esse investimento que nos torna referência no atendimento às pessoas com deficiência no município e região, não apenas por ofertar um espaço com acesso personalizado, mas, principalmente, por proporcionar um ambiente em que a inclusão e o bem-estar andam juntos”, complementa Angelina. No dia 11 será exibido o filme “O Milagre de Anne Sullivan” e no dia 13, outros curtas-metragens com tradução e interpretação em Libras.

No dia 12 de junho, o Sarau Junino recebe escritores e artistas para recitar suas poesias, contos e cantar suas músicas ou mostrar outras habilidades culturais. No dia 14 serão realizadas mesas redondas e debates, com a presença de pesquisadores e representantes de instituições e redes de leitura parceiros.

PROGRAMAÇÃO

10/06 – Segunda-feira

9h - Abertura da exposição fotográfica "BIIN de perto"

14h - Clubinho de Leitura

11/06 – Terça-feira

9h, 10h30, 13h30 e às 15h - Sessão pipoca: Filme "O milagre de Anne Sullivan"

12/06 – Quarta-feira

14h - Sarau BIIN junino

13/06 – Quinta-feira

10h e 13h30 - Sessão pipoca para crianças - filme com tradução e interpretação em Libras

14/06 – Sexta-feira

9h - Exibição de vídeo-depoimento dos frequentadores da BIIN

10h - Mesa-redonda: “Da biblioteca ramal à Biblioteca Interativa” - com Prof. Dr. Edmir Perrotti e Profa. Dra. Ivete Pieruccini (ECA-USP), mediação de Sônia Bertolani

13h30 - Apresentação artística com oficinandos de Libras

14h - Relato de Experiência: “Dos livros a formação de multiplicadores” - com Rede de Leitura Inclusiva da Fundação Dorina Nowill para Cegos, mediação de Angelita Garcia

15h - "Bibliotecas e Acessibilidade cultural: avanços e desafios além do livro", com Mariana Oliveira Arantes (Roteiro Cultural Acessível), participação do GT FEBAB Bibliotecas Inclusivas, mediação de Angelita Garcia

16h - confraternização com bolo de aniversário