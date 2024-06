José Dirceu faz planos para volta ao Congresso: 'Ideal seria ser candidato a deputado federal'

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu afirmou nesta sexta-feira, 7, em conversa com o Estadão, que pretende se candidatar a deputado federal por São Paulo em 2026, mas que irá bater o martelo somente no segundo semestre do próximo ano.

"O ideal seria ser candidato a deputado federal por São Paulo, mas aí depende de consultar os deputados, a direção do PT", disse o político. "Tem que esperar. Tenho viajado muito, escrito, dando entrevistas. Vou correr o Brasil para ajudar na eleição municipal. Fui a Teresina, fui ao Ceará, fui agora a Salvador. Vou a Belo Horizonte, depois a Belém, São Luís, interior de São Paulo, ficar um dia no ABCD região industrial de São Paulo. Depois ainda tem a renovação do PT. Aí, no segundo semestre, vou tomar a decisão", acrescentou.

Dirceu participou nessa quinta, 6, e sexta-feira do Seminário Internacional sobre Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, em Brasília. O evento é organizado pelo Iree em parceria com o IDP.

No último dia 21, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) extinguiu a pena imposta ao ex-ministro da Casa Civil por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Ele havia sido condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pela Justiça Federal no Paraná, em decisão assinada pelo então juiz Sergio Moro, atualmente senador da República.

Com a decisão, Dirceu fica mais perto de recuperar os direitos políticos. As condenações criminais o impedem de disputar as eleições, por causa da Lei da Ficha Limpa. Uma eventual candidatura dependerá de análise da Justiça Eleitoral.