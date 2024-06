Haddad: importante sobre taxação de importações até US$ 50 é que Congresso participou do debate

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que o mais importante na taxação de compras de até US$ 50 é que o Congresso decidiu se envolver no tema. Ele afirmou que o governo por mais de um ano recebeu setores para debater o assunto e, agora, isso avançou no Legislativo.

"O importante é que o Congresso se envolveu no debate", disse Haddad, em entrevista coletiva na sede da Pasta, em São Paulo. "É um gesto que deveria ser celebrado por uma sociedade que busca equilíbrio, que busca justiça tributária."

Haddad disse que a taxação de importações não se trata de "proteção" e destacou que nenhum partido encaminhou voto contra a medida, nem o PL, do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.