Bolsas da Europa fecham em baixa, com cautela de dirigentes do BCE e payroll forte nos EUA

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta sexta-feira, 7, um dia após o Banco Central Europeu (BCE) cortar seus juros pela primeira vez desde 2019, como se previa, com as atenções se voltando para o relatório de emprego dos Estados Unidos, o chamado payroll. A possibilidade de redução de taxas prontamente recuou diante dos dados apontando força no mercado de trabalho. Enquanto isso, uma série de dirigentes do BCE reforçou cautela sobre novos cortes de juros na região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,16%, a 523,83 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,48%, a 8.245,37 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,52%, a 18.555,39 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve queda de 0,48%, a 8.001,80 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,50%, a 34.660,38 pontos. Em Madri, o Ibex35 caiu 0,34%, a 11.404,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 1,13%, a 6.737,11 pontos.

A possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reduzir juros até setembro recuou após a publicação do payroll, com números acima do previsto na geração de vagas e no avanço médio dos salários. A chance de corte até setembro recuava a 52,6%, de 67,4% logo antes do dado, no monitoramento do CME Group. Capital Economics avalia que o Fed deve continuar a ter um foco em riscos de alta à inflação, deixando em segundo plano riscos de baixa para a economia real.

Seguindo a linha da presidente do BCE, Christine Lagarde, outros dirigentes da instituição adotaram tom cauteloso nesta sexta em relação a possíveis novos cortes de juros. Isabel Schnabel ecoou Lagarde ao dizer que o BCE não pode se comprometer antecipadamente com uma trajetória específica para os juros, visto que a perspectiva da inflação na zona do euro "continua incerta".

Joaquim Nagel, por sua vez, disse que o BCE não toma decisões de política monetária no "piloto automático". O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, afirmou que a inflação poderia ainda subir, dos níveis atuais, antes de recuar rumo à meta mais para o final de 2025.

No noticiário macroeconômico, a Eurostat confirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2024 ante os últimos três meses do ano passado, como já haviam apontado levantamentos anteriores. Na Alemanha, a indústria sofreu uma pequena, mas inesperada, queda na produção de abril.

"Continuamos negativos em relação às ações europeias: até agora, o mercado tem considerado o enfraquecimento dos dados macro dos EUA como uma boa notícia, uma vez que ajuda a reduzir as preocupações de sobreaquecimento", afirma o Bank of America. "Se a fraqueza do crescimento se intensificar, como esperamos, seria consistente com uma queda de 15% para o Stoxx 600 no primeiro trimestre", projeta.