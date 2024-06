Massa revela 'confiança alta' em ser declarado o campeão da F-1 de 2008: 'Luta pela justiça'

Morando no Brasil, onde divide seu tempo com as corridas de Stock Car e em jogos no Morumbi do São Paulo, seu clube de coração, na companhia do filho "mais do que roxo" Pipo, Felipe Massa revelou ao Estadão enorme confiança em sair vencedor do processo que abriu contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1, para ser declarado o campeão da temporada 2008.

Em março, o ex-piloto da Ferrari oficializou na Superior Corte de Justiça de Londres, uma ação contra a FIA, a Formula One Management (FOM), e outra contra o ex-presidente da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, questionando o resultado da temporada, cobrando a anulação do GP de Cingapura após a admissão que Nelsinho Piquet bateu de propósito para Fernando Alonso ganhar aquela prova.

Com a anulação do GP de Cingapura, Massa ultrapassaria o campeão Lewis Hamilton e levaria o título para a Ferrari. "Por enquanto nada mudou. Mas recebo informações da Fórmula 1 todos os dias e a confiança é alta que tudo dê certo. Vamos lutar por aquele título até o fim. É a luta pela justiça", afirmou o piloto em evento da Copa América de sua patrocinadora na Stock Car, a Betano.

Massa aposta muito em Stefano Domenicali, atual CEO da Fórmula 1 e ex-chefão da Ferrari na época do Cingapuragate, para ser declarado o campeão. "Tenho boa relação com o Stefano até hoje, continuamos conversando e também é do interesse dele. Ele perdeu aquele título comigo. Repito, lutamos pela justiça."

O processo não tem prazo para ser julgado, mas Massa garante que vai esperar por um resultado positivo e tem "certeza" que tudo vai dar certo. Enquanto isso, vai se divertindo nas pistas da Stock Car e comemorando o bom momento do São Paulo, onde seu filho tenta ser jogador nas categorias de base.

"Ele é apaixonado por futebol. E pelo São Paulo. Se eu sou torcedor roxo, ele é muito mais que roxo", disse o piloto, enquanto seu guri olhava atento à taça da Copa América. "E estamos empolgados com o time, indo sempre ao estádio e acompanhando boas vitórias."

Na visão de Felipe Massa, Luis Zubeldía está fazendo um trabalho primoroso no time. "Estamos invictos, são 10 jogos, várias vitórias e só dois empates. O Zubeldía está indo muito bem e esse time vai longe. Já podíamos ganhar dois títulos com o Dorival Júnior (levou a Copa do Brasil e caiu na final da Sul-Americana). Agora podemos ganhar tudo, a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil de novo", mostrou confiança.