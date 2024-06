Fretes rodoviários se mantêm estáveis no 1º trimestre, aponta plataforma

Levantamento da plataforma Frete.com mostra que o número de fretes rodoviários no País apresentou estabilidade no primeiro trimestre de 2024, com discreto aumento de 0,5% em relação a igual período de 2023, para 2,1 milhões de viagens.

A Frete.com é a maior plataforma online de transporte de cargas da América do Sul e cobre 99% do território nacional.

A construção civil se destacou com um crescimento de 12,3%, na mesma base de comparação. Os fretes de cimento, com um aumento de 28,7%, ajudaram na movimentação do segmento.

Os produtos industrializados também tiveram destaque, com um aumento de 4%. Os Estados de onde saíram mais cargas foram Santa Catarina e São Paulo.

Por outro lado, o agronegócio, que representa 35% dos produtos da plataforma, teve uma queda de 12,6% por causa dos problemas climáticos. Dentro deste cenário, o único produto que se destacou foi a soja, com um crescimento de 14,4%.

Na análise por regiões, o Sudeste foi o único local com aumento (9,1%), puxado pela movimentação de fretes da construção civil. Sul (-8,7%), Nordeste (-4,1%) e Centro-Oeste (-1,9%) tiveram queda, influenciados pelo agronegócio.

Olhando para os Estados, concentrando 91% dos fretes de cimento, Minas Gerais teve o maior aumento, com 15,1%. Já os produtos industrializados influenciaram no crescimento de Santa Catarina (13,5%) e a indústria, São Paulo, que teve um aumento de 5,4%. Puxado pela soja, Mato Grosso também teve destaque, com 11,1% a mais do que em igual período do ano passado.