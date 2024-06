Lula: Quando resolver problema do RS, levo Pimenta para Brasília me ajudar na comunicação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira, 6, que o ministro Paulo Pimenta, designado por ele para coordenar as ações do governo federal na resposta às enchentes no Rio Grande do Sul, retornará à Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República quando terminar o trabalho no Estado.

Pimenta foi ministro da Secom do começo do governo até maio deste ano, quando se tornou ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Hoje, quem ocupa o antigo cargo de Pimenta é o jornalista Laércio Portela.