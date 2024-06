Endrick e Mbappé têm numeração definida no Real Madrid; saiba quais são

O Real Madrid foi avassalador no mercado de transferências e já fechou com reforços estrelados para a próxima temporada. O ataque composto por Vini Jr. e Rodrygo agora ganha a companhia de Endrick, que se despediu do Palmeiras na semana passada, e Kylian Mbappé, recém-anunciado na equipe após deixar o Paris Saint-Germain.

No Palmeiras, Endrick era camisa 9. Já o atacante francês vestia a 10 do PSG. Porém, as numerações não devem se manter no elenco espanhol. Mbappé vai herdar um número que já pertenceu a Cristiano Ronaldo, enquanto o brasileiro de 17 anos deve relembrar o começo no alviverde paulista.

De acordo com o Diario As, o astro de 25 anos será camisa 9, número deixado por Karim Benzema em 2023 e que também foi utilizado por Cristiano Ronaldo na primeira temporada no Real, em 2009/10. "A 9 tem uma mística especial desde que Alfredo Di Stéfano o usou na década de 1950. Depois, jogadores como Grosso, Santillana e Ronaldo, passando por Morientes, Suker, Zamorano e Hugo Sánchez. Um ataque dos sonhos", escreveu a publicação.

Já Endrick será o novo dono da camisa 16, a mesma usada pelo palmeirense no começo com a equipe profissional do clube paulista. O número estava vago e não era utilizado desde Álvaro Odriozola, atual lateral-direito da Real Sociedad. O meia Lucas Silva, do Cruzeiro, já vestiu essa numeração quando passou pela equipe madrilenha.

As mudanças não param por aí. Com a aposentadoria do meia Toni Kroos após a Eurocopa 2024, o número 8 também ficará disponível. A publicação destacou que Tchouamení desejava assumir a numeração, mas Valverde deve ser o herdeiro da camisa a partir do meio do ano.