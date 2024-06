Claudia Alencar recebe alta hospitalar após 6 meses internada

A atriz Claudia Alencar, 73 anos, recebeu alta e está em casa após quase seis meses de internação hospitalar para combater uma infecção bacteriana. A informação foi confirmada no boletim médico divulgado pelo Hospital Placi Barra, no Rio de Janeiro, nesta quinta, 6.

Segundo a equipe do hospital, a atriz não apresenta sequelas e já "é capaz de caminhar sem auxílio", praticar exercícios físicos e ganhou massa muscular.

Em dezembro de 2023, Claudia passou por uma cirurgia na coluna para combater a infecção e recebeu alta em março. Porém, no mesmo mês, foi transferida de um hospital na Gávea para a unidade de reabilitação intensiva do hospital na Barra da Tijuca.

Em janeiro, o temor da família era de que Claudia perdesse parte dos movimentos. À época, Yann Hatchuel, filho de Claudia, afirmou à revista Quem que "mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando", explicou. O estado de saúde era considerado grave pelos médicos. Em março, porém, ela voltou a caminhar e apresentou "melhoras significativas", atualizou a equipe médica na ocasião.

Os médicos identificaram a bactéria Staphylococcus aureus no corpo de Claudia. Transmitida pelo contato, é capaz de infeccionar ferimentos, resistir a antibióticos e se tornar uma superbactéria - como no caso que levou a atriz à internação.

Com papeis em hits das telenovelas como Tieta (1989) e Fera Ferida (1993), Claudia precisou abandonar o elenco de Beleza Fatal, aposta do streaming Max no formato, para o tratamento. O último papel da atriz na Rede Globo foi em Rock Story, em 2017.