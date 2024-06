Correção: Galípolo diz que não cabe ao BC explicar desancoragem, cabe reagir

A matéria divulgada anteriormente saiu com o título trazendo o sobrenome do diretor do BC de maneira incorreta. Segue o texto correto com o título corrigido.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que o papel da autarquia é reagir a mudanças nas expectativas de inflação, e não explicá-las. A desancoragem das expectativas, ele afirmou mais cedo, é o principal ponto de atenção do BC.

"Quero sublinhar a comunicação oficial: no caso das expectativas, não cabe ao BC explicar as razões, essa não é a função de um diretor do BC, que é reagir à mudança das expectativas", disse Galípolo, em palestra na cerimônia de abertura da Final 2024 da Olimpíada Brasileira de Economia, em São Paulo.

Segundo o diretor, o mesmo se aplica à avaliação sobre o mercado de trabalho.

Ele afirmou que tudo indica que o emprego está mais dinâmico do que se antecipava, o que tende a sinalizar um processo de desinflação mais lento e difícil no País.