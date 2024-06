Copom está indo para próxima reunião sem guidance, aberto às possibilidades, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que o Comitê de Política Monetária (Copom) chegará à sua próxima reunião, de 18 e 19 de junho, "aberto às possibilidades". O colegiado decidiu eliminar o "forward guidance" da comunicação no encontro mais recente, de maio.

Em palestra na final da Olimpíada Brasileira de Economia, em São Paulo, Galípolo elogiou as explicações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, sobre os trade-offs que a autoridade monetária tem de considerar.

"Muitas vezes os dados não estão indicando para o mesmo lado e é a composição que estamos analisando e é por isso que estamos indo sem um guidance para a próxima reunião, abertos às possibilidades que existem", afirmou Galípolo. "A intenção é justamente não fornecer nenhum tipo de guidance."

O diretor lembrou que as condições financeiras do Brasil se apertaram depois da decisão do Copom de maio, quando a taxa Selic foi reduzida em 0,25 ponto porcentual, para 10,5%.

Ele também destacou que o crescimento da economia vem surpreendendo positivamente, mas evitou uma avaliação sobre se isso responde ou não a um aumento do PIB potencial. Segundo o diretor, ainda é difícil observar um crescimento de produtividade em alguns setores compatível com essa elevação.