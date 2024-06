Campos Neto: sistemas de pagamentos do mundo devem ser interligados nos próximos 4 ou 5 anos

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 6, que os sistemas de pagamento do mundo devem ser interligados mais rápido do que se imaginava. A tendência, conforme projetou Campos Neto, é que essa interligação aconteça nos próximos quatro ou cinco anos.

"Está avançando bastante rápido", comentou o presidente do BC na abertura de um evento sobre mercado de capitais promovido por B3 e Anbima, com apoio do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ao falar do Pix, Campos Neto destacou que o sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo BC está pronto para ser interligado a outros sistemas, como já vem acontecendo em relação aos países da América Latina.

O presidente do BC classificou o Pix como um "case de sucesso mundial", atraindo o interesse de outros bancos centrais no desenvolvimento da plataforma em seus países.

No evento, Campos Neto confirmou a entrega em novembro do serviço do Pix que permitirá o pagamento automático de contas recorrentes. Ele pontuou ainda que o BC segue trabalhando para que o Pix seja mais amigável ao usuário.