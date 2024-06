Último dado do mercado de trabalho foi surpresa até para os otimistas, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao citar as preocupações da autoridade monetária com fatores geradores de inflação, mencionou novamente a atenção com o mercado de trabalho apertado. Ele disse que o último dado do mercado de trabalho se mostrou uma surpresa até mesmo para os analistas mais otimistas do mercado.

"O último dado do mercado de trabalho foi uma surpresa até para os otimistas", disse Campos Neto, ao participar na manhã desta quinta-feira da abertura MKBR 24, evento sobre mercado de capitais, organizado pela B3 e Anbima, com apoio do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O presidente do BC se referiu aos dados relativos à abertura de vagas de trabalho com carteira assinada em abril, um saldo líquido de 240.033 postos de trabalho em abril.

No ano, até abril, o saldo do Caged estava positivo em 958.425 vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 718.576 postos formais.