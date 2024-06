Israel ataca escola na Faixa de Gaza e mata ao menos 32 pessoas

As forças militares de Israel informaram nesta quinta-feira (6) terem atacado o que chamaram de "complexo do Hamas" dentro de uma escola no campo de refugiados de Nuseirat, na Faixa de Gaza. A agência de notícias palestina Wafa relatou que o ataque provocou 32 mortes e deixou dezenas de pessoas feridas. Já o canal de televisão al-Aqsa, ligado ao Hamas, citou 39 óbitos.

A escola atacada servia de base para o serviço humanitário de uma agência ligada à Organização das Nações Unidas (ONU). Os militares israelenses, no entanto, disseram que o local era usado como esconderijo para operações do Hamas e da Jihad Islâmica. "Antes do ataque, vários passos foram dados para reduzir o risco de ferir civis", segundo as forças israelenses. A escola tinha a sigla UN, que identifica a ONU em inglês, inscrita no teto. Fonte: Associated Press.