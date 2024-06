Fortaleza vence CRB na Arena Castelão e se aproxima do tri da Copa do Nordeste

O Fortaleza aproveitou o fator casa e encaminhou o tricampeonato da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira ao ganhar do CRB, por 2 a 0, na Arena Castelão, no jogo de ida da final. Os atacantes Moisés e Lucero marcaram os gols no fim do primeiro tempo.

Campeão em 2019 e 2022, o Fortaleza pode perder até por um gol de diferença no próximo domingo, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 16h30. Já o CRB tem que ganhar por três ou mais gols para conquistar o título inédito, enquanto vitória por dois leva a decisão para os pênaltis.

O começo do jogo na Arena Castelão foi marcado por muita vontade, mas pouca criatividade. Antes dos 10 minutos, cada time teve um jogador amarelado: Lucero, do Fortaleza, e Falcão, do CRB.

Aos poucos o Fortaleza foi conseguindo achar alguns espaços na defesa rival. Depois de assustar em finalização, Moisés abriu o placar aos 40 minutos. Bruno Pacheco cobrou lateral para o atacante, que arrancou no meio de dois e bateu com categoria na saída de Matheus Albino.

O CRB sentiu e viu o Fortaleza ampliar antes do intervalo. Aos 48 minutos, Tinga cruzou na medida e Lucero mostrou oportunismo para aproveitar a única oportunidade que teve no primeiro tempo.

A situação do time alagoano quase fica mais complicada no início do segundo tempo. Após boa troca de passes, a bola sobrou para Moisés finalizar pela linha de fundo. O CRB respondeu no chute de Gegê por cima do travessão.

Com a vitória encaminhada, o Fortaleza passou a administrar a posse da bola e mesmo assim quase fez o terceiro. Lucero escapou da marcação e chutou para grande defesa de Matheus Albino.

No fim do jogo, Anselmo Ramon chegou a diminuir para o CRB após cruzamento na área do Fortaleza, mas o gol foi anulado porque o atacante estava impedido. O VAR confirmou a posição irregular.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 0 CRB

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Rossetto (Hércules) e Pochettino (Pedro Augusto); Yago Pikachu (Machuca), Moisés (Kervin Andrade) e Lucero (Pedro Rocha). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Fabio Alemão, Saimon e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro, Gegê e Facundo Labandeira (Mike); Léo Pereira (Kallyel) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Moisés, aos 40 e Lucero, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucero (Fortaleza); Falcão (CRB)

ÁRBITRO - Paulo Belence (PE).

RENDA - R$ 1.136.006,00.

PÚBLICO - 47.123 total (45.866 pagantes).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).