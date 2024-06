CNI: Plataforma vai movimentar R$ 350 milhões para inovação na indústria em 2024

A Plataforma Inovação para a Indústria deve movimentar R$ 350 milhões neste ano para o setor, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Instrumento mais longevo para projetos de P&D no setor, a plataforma do Senai já soma 20 anos de suporte ao setor, com mais de R$ 1,1 bilhão mobilizados e desenvolvimento de milhares de projetos.

Para este ano, a expectativa de movimentação é de R$ 350 milhões, para empresas industriais de todos os portes (CNAE primário industrial ou ser contribuinte do SENAI) e startups (CNPJ até 10 anos de existência e faturamento anual menor que R$ 16 mi). A própria plataforma traz as regras e cronograma para as propostas, que variam de acordo com a categoria.

Para algumas categorias, já há previsão de recurso e as propostas podem submetidas a partir de 4 de julho: Aliança Industrial, Aliança Agenda.Tech, Empreendedorismo Industrial e Missão Industrial. Já a chamada de Aliança Educacional, para startups desenvolverem soluções para a educação, estará aberta no final de junho. Além dessas, ainda podem ser propostas iniciativas para as categorias Chamada Regional, Habitats de Inovação, Mover/Rota 2030 e Smart Factory.

A Plataforma Inovação para a Indústria é uma iniciativa do Senai em parceria com o Sesi para financiar o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços de caráter inovador ou que promovam a otimização da segurança e saúde na indústria.