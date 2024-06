Juventude bate Atlético-GO na volta para casa e se distancia da zona da degola no Brasileiro

No reencontro com a torcida, o Juventude fez as pazes com a vitória ao bater o Atlético-GO, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em partida atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta das enchentes que destruíram diversas cidades do Rio Grande do Sul, o time comandado por Roger Machado não atuava como mandante desde o dia 28 de abril, quando empatou com o Athletico-PR.

Agora invicto há três jogos, o Juventude chegou aos 9 pontos e subiu para o 12º lugar, deixando o Atlético-GO na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 18ª colocação, com apenas 4 pontos.

A partida começou com os dois times se estudando e a primeira chance de perigo saiu apenas aos 16 minutos. Guilherme Romão arriscou de fora da área e Gabriel espalmou. No rebote, Alejo Cruz cabeceou nas mãos do goleiro. O bandeirinha assinalou impedimento do atacante do Atlético-GO.

Mesmo atuando em casa, o Juventude tinha muitas dificuldades para criar lances de perigo. O jeito foi apostar na bola aérea. Aos 38 minutos, Nenê cobrou escanteio, Ronaldo saiu mal do gol e Erick ajeitou de cabeça para Lucas Barbosa completar quase em cima da linha: 1 a 0.

As mudanças feitas por Jair Ventura no intervalo deixaram o Atlético-GO mais ofensivo. Uma das novidades, Emiliano Rodríguez só não empatou a partida aos 15 minutos porque Rodrigo Sam desviou a finalização para a linha de fundo. Na sequência, o uruguaio cabeceou nas mãos de Gabriel.

O Juventude teve a oportunidade de matar o jogo no contra-ataque, mas Nenê finalizou por cima do gol. O castigo quase veio nos minutos finais. Alix Vinicius chutou e Gabriel fez grande defesa. No rebote, Shaylon mandou para fora.

Aos 44 minutos, João Lucas demorou para cobrar lateral e recebeu o amarelo. Ele reclamou com Raphael Claus e foi expulso, deixando o Juventude com um a menos. Na sequência, Emiliano Rodríguez recebeu quase na pequena área e parou em Gabriel, que terminou com herói.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19 horas, pela 9ª rodada. O Juventude enfrenta o Vitória, novamente no Alfredo Jaconi, e o Atlético-GO recebe o Corinthians, no Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 0 ATLÉTICO-GO

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam) e Alan Ruschel; Caíque (Thiago Conti), Jadson e Nenê; Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick (Gilberto) e Marcelinho (Rildo). Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal (Max), Baralhas (Pedro Henrique), Rhaldney (Danielzinho) e Shaylon; Alejo Cruz (Zuleta) e Vagner Love (Emiliano Rodríguez). Técnico: Jair Ventura.

GOL - Lucas Barbosa, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jadson e João Lucas (Juventude); Maguinho, Guilherme Romão e Alix Vinicius (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - João Lucas (Juventude).

ÁRBITRO - Raphael Claus (FIFA - SP).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).