Ponte Preta tem retorno de Dodô em visita ao América-MG para tentar embalar na Série B

Embalado pela vitória em cima do CRB no último domingo, por 4 a 2, a Ponte Preta já está se preparando para tentar continuar subindo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e se afastar de vez da zona de rebaixamento. No domingo (09), encara o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 18h30.

Para o duelo, o técnico Nelsinho Baptista deve contar com o retorno do meia-atacante Dodô, que cumpriu suspensão após a expulsão na partida contra o Ituano, e volta a ficar à disposição. Mas, a presença no time titular ainda é incerta.

O zagueiro Sérgio Raphael e o lateral-direito Luiz Felipe estão em fase de transição após se recuperarem de lesão e serão avaliados no decorrer da semana. Se estiverem aptos para atuar, devem ser pelo menos relacionados. Por outro lado, o zagueiro Luis Haquin, convocado pela seleção boliviana, será desfalque até o final da Copa América.

Outras mudanças ainda podem acontecer por opção técnica, já que na tarde desta quarta-feira, o técnico Nelsinho Baptista aproveitou para observar os jogadores considerados reservas em um jogo-treino, realizado no estádio Moisés Lucarelli, contra a Portuguesa. O placar terminou em 1 a 1.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 13ª colocação da Série B com nove pontos.