Segunda temporada de 'The Last Of Us' será mais curta, produtor dá dois motivos para comemorar

Craig Mazin e Neik Druckmann, produtores e showrunners de The Last of Us, revelaram que a segunda temporada da série será mais curta que a primeira, com sete episódios. No primeiro ano, foram nove.

A informação foi revelada em entrevista à Deadline. Mas, além da notícia ruim, os dois alegraram os fãs do jogo ao dizer que uma potencial terceira temporada seria maior.

"Não achamos que vamos ser capazes de contar a história mesmo com duas temporadas segunda e terceira porque estamos tomando nosso tempo para ir por caminhos interessantes, como fizemos um pouco na primeira temporada. Sentimos que é quase certeza que o caso vai ser que - desde que as pessoas continuem assistindo e que possamos continuar fazendo mais televisão - a temporada três será significativamente maior. E, de fato, a história pode exigir uma temporada quatro", disse Mazin.

Ou seja, além de confirmar uma terceira temporada já maior do que a segunda, em termos de quantidade de episódio, o produtor deixou claro que uma quarta temporada também está nos planos, de acordo com o desenrolar da história.

"O material de história que temos da parte dois do jogo é bem maior do que o material que estava no primeiro jogo, então parte do que tivemos que fazer desde o início era descobrir como contar essa história por temporadas. Quando você faz isso, você procura por pontos de pausa naturais, e ao colocar tudo na mesa, esse ponto de pausa pareceu chegar depois de sete episódios."

Sobre a possibilidade de um terceiro jogo e uma adaptação, Mazin revelou que gostaria de ver mais um videogame, mas que não gostaria que a história fosse adaptada mais uma vez.

"Nosso foco são os dois jogos ... Há bastante material em que estamos tomando nosso tempo, e olhando para cada pedaço individualmente para garantir que seja seu próprio arco, sua própria jornada que os personagens vão seguir, mas há um plano maior que une todas as temporadas juntos", complementou Druckmann.

A nova temporada de The Last Of Us ainda não tem data de estreia, mas chega ao Max em 2025.