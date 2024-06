Viúva de Erasmo Carlos dedica texto ao Tremendão: 'Me pergunto se você se sente só'

Fernanda Esteves, viúva de Erasmos Carlos, fez uma homenagem ao cantor que completaria 83 anos nesta quarta-feira, 5. Ela publicou algumas fotos do Tremendão, morto em novembro de 2022. Na legenda, escreveu um texto, com uma série de questionamentos sobre como ele estaria nesse momento.

"Bom dia, Vido! Feliz aniversário, meu amor, meu tudo... Me pergunto todos os dias se você se sente só. Você continua acordando às 10h? Como é o aniversário aí? Vai ter festa? Quem te ajudou a organizar a lista de convidados? O que você escolheu para esse ano? Crepe? Churrasco? Feijoada? O bolo vai ser de quê? Você quis com coco? Chocolate? Misturou os dois? E a idade? Contam como contamos aqui? Alguém se atentou às suas cores favoritas? Verde e azul são sempre as melhores para você. Fez a playlist sozinho? Com qual música você escolheu acordar hoje?", escreveu, como se conversasse com Erasmo.

"Vai usar tênis ou chinelo? Quem vai dobrar a manga da sua camisa? Já sabe que pedido vai fazer na hora de soprar as velas? Tem secador de cabelo? Um dia especial merece seu melhor cabelo. Não se esqueça do perfume. Prefere colônia ou Vetiver? Aqui está friozinho, eu te diria para usar o Vetiver. Tem um café da manhã especial ou você vai economizar a barriga para comilança? Alguém se lembrou de guardar bolo para você comer com leite antes de dormir? Vai querer quantas fatias? Uma bem generosa, ou duas para comer no café de amanhã? Tem roupa nova? Quer uma batidinha de côco? Com pedras de gelo? Acho que o dia merece, você tem se divertir. É bom descansar, hoje é seu dia. Não deixe que te façam trabalhar demais. Escolheu seu presente ou vai esperar ser surpreendido? Está dengoso como na maioria dos aniversários, ou entusiasmado e comprometido com os preparativos?", continuou ela.

Ela lembrou os momentos do casal e ainda se declarou para o artista: "Ah Vido, são tantas perguntas. Seriam tantas coisas para dar conta com um sorriso de orelha à orelha. Você não merece falhas. Eu amei cada um dos seus aniversários que passamos juntos. Enquanto eu for viva você também será, te cedo parte de mim para viver terreno, humano, civil, caseiro. Ser você o que era, sem trabalho, sem delongas, sem ganhos, somente vida? Vido. Parabéns, meu amor! Você se fez história, se fez a maior parte da minha história. Escolha e escola. Te amo sempre! Nunca se esqueça, jamais duvide. Vou guardar todos os abraços com carinho para quando te encontrar. Espero que os anjos tenham feito uma festa digna de você, e que aí você tenha a cadeira mais confortável que os céus possam oferecer."