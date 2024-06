William Russell, de 'Doctor Who', morre aos 99 anos

William Russell, ator britânico que foi um dos quatro membros originais da série Doctor Who, morreu aos 99 anos na última segunda-feira, 3. A informação foi confirmada na terça-feira, 4, pelo jornal The Guardian. A causa da morte não foi divulgada.

Ele fez sua estreia como o professor Ian Chesterton na primeira temporada série, em 1963, e permaneceu no elenco até 1965. Em 2022, o ator retornou ao programa para uma participação especial no episódio final de Jodie Whittaker, quebrando o recorde do Guinness Book de maior intervalo entre aparições na TV de um mesmo personagem.

No X (antigo Twitter), a conta oficial de Doctor Who lamentou a morte do ator. "Estamos tristes de informar a morte de William Russell, uma lenda na história de Doctor Who - que interpretou um dos primeiros e originais companheiros do Doutor, Ian Chesterton."

Russell T. Davies, responsável pelo reboot de Doctor Who, também prestou suas condolências em suas redes sociais. "Que triste perda ... Um ator ágil, espirituoso e sincero, que transmitiu a verdade daqueles primeiros anos".

Além de Doctor Who, William Russell também participou da série The Adventures of Sir Lancelot e de filmes como O Homem que Nunca Existiu, A Morte ao Vivo e Superman: O Filme.