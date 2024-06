Ronaldo fecha parceria com filho de Vitor Belfort, aspirante à NFL

Ronaldo Fenômeno anunciou a parceria de sua empresa Octagon com o jovem Davi Belfort, de 19 anos, atleta brasileiro aspirante à Liga de Futebol Americano (NFL). O jogador é filho do lutador de MMA e de boxe Vitor Belfort, e pode se tornar o primeiro quarterback do País a ingressar na liga.

Davi foi anunciado na instituição Virginia Tech, dos Estados Unidos, em dezembro de 2023. A expectativa é de ter o brasileiro na disputa do College Football, a liga universitária de futebol americano, nesta temporada. Caso isso ocorra, o jogador poderá se candidatar para o Draft da NFL de 2027, quando terá 22 anos.

O quarterback foi classificado como um prospecto de quatro estrelas. Patrick Mahomes, campeão do Super Bowl com o Kansas City Chiefs, por exemplo, recebeu três estrelas no período estudantil. "O Davi tem ainda uma longa caminhada pela frente, mas, para além do talento, ter dentro de casa, no próprio pai, uma referência tão gigante de atleta, certamente o coloca um passo à frente", disse Ronaldo.

Em publicação no Instagram, o executivo deu as boas-vindas ao novo agenciado. "Ele (Davi) se junta ao nosso timaço Tamires (Corinthians), Gabriel Jesus (Arsenal) e Rodrygo (Real Madrid), e traz um esporte inédito para a nossa agência: o futebol americano", escreveu.

Davi mora nos Estados Unidos desde os seis anos com a família e se interessou pela modalidade ao ganhar um quadro do Dallas Cowboys. Ele chegou a explorar outros esportes, como futebol e luta, mas decidiu se tornar quarterback.

"Para mim, o papel do quarterback é muito mais mental do que físico. Dentro da minha rotina, eu passo tantas horas treinando quanto estudando. Os pequenos detalhes fazem a diferença. Eu acredito que posso vencer jogando, correndo e com a minha mente - tudo em sintonia", afirmou Davi.