BC do Canadá corta taxa de juros em 25 pontos-base, a 4,75%, e sinaliza nova redução

O Banco Central do Canadá (BoC, pela sigla em inglês) cortou sua taxa de juros em 25 pontos-base, a 4,75%, após concluir reunião de política monetária nesta quarta-feira. A redução ocorre depois de seis manutenções consecutivas e veio em linha com a expectativa de 11 dos 15 analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em nota, o banco central afirmou que "não é mais necessário manter a política tão restritiva", tendo em vista as "evidências de que o núcleo da inflação está em desaceleração contínua".

O presidente do BoC, Tiff Macklem ressaltou também que é "razoável esperar mais cortes de juros", caso a inflação continue a desacelerar. "Estamos tomando nossas decisões monetárias a cada reunião", disse, em nota.

Segundo o comunicado, o conselho do BC canadense "está confiante" na trajetória da inflação rumo à meta de 2%, mas reconhece que ainda existem riscos nas perspectivas para a economia e continuará monitorando expectativas inflacionárias, avanço salarial, comportamento dos preços e o processo de equilíbrio entre oferta e demanda.

"Seguimos comprometidos em restaurar a estabilidade de preços para os canadenses", reiterou o banco central.

Macklem sinalizou ainda que o BoC deve tomar cuidado para evitar uma política monetária "mais restritiva que o necessário" ou um ritmo "muito rápido" de redução nas taxas de juros, o que poderia prejudicar o progresso da desinflação no Canadá.

De acordo com o BoC, a inflação anual canadense desacelerou para 2,7% em abril, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) voltou a crescer e subiu 1,7% no primeiro trimestre - embora em ritmo mais lento do que o esperado.